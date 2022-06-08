Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti - Son Dakika
Üye Girişi

Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti

08.06.2022 12:55
Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden çocuk pornografisi içerikli video gönderen bir kişi Siber Suçlar ekibi tarafından tespit edilerek yapılan operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden çocuk pornografisi içerikli video gönderen bir kişi Siber Suçlar ekibi tarafından tespit edilerek yapılan operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünüzce yapılan çalışmalar çerçevesinde, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) tarafından bildirilen raporda; bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocuk pornografisi içerikli videoyu E.U. isimli başka bir sosyal medya kullanıcısına gönderdiği tespit edilen Y.G. isimli şüpheli şahıs, operasyon neticesinde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen şüpheli şahsın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Isparta'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı Isparta'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' tamamlandı 'Çocuklarda epilepside en sık görülen nöbet ateşli havale' 'Çocuklarda epilepside en sık görülen nöbet ateşli havale'
Kaynak: İHA

Karahisar, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:52 Dünyadaki en derin noktaya 12 saatte indi! Bilim insanının okyanusun dibinde gördüğü balığın adı: Cehennem Bombacısı
12:34 Berlin'de kalabalığın arasına giren otomobil, 1 kişinin ölümüne 30 kişinin ise yaralanmasına neden oldu!
12:31 Bahar Candan'dan Ebru Gündeş'e Rassan Khoshnaw uyarısı: Hastalıklı ruh yapısı var, benim elimi yaktı
12:29 Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Ankara'da görüştü! Tahıl krizi için üzerinde durdukları plandan bahsetti
12:27 İntihar eden Eda Nur'un davasında beraatın gerekçesi ortaya çıktı: Cinsel ilişkinin rıza dışı olduğu saptanamadı
12:18 Duş alan kadını dikizlerken kocasına yakalanan tacizci ilk ifadesinde "Bir anda kendimi kaybettim" dedi!
12:03 Akşener'den Erdoğan'a sert sözler: Türkiye'yi düze çıkartacağız! Sen de muhalefet sıralarından memleket nasıl yönetilirmiş kıskançlıkla izleyeceksin
12:03 İbrahim Tatlıses'in "Paramı hesaplayacak matematikçi bulamıyorum" sözlerine İlyas Salman'dan beğeni toplayan cevap!
12:00 Halı saha maçında kaydedilen görüntü gündem oldu! Çekilen şutla top, dördüncü katta bulunan bir eve girdi
11:37 Asgari ücretin yükseltilmesi gerektiğini söyleyen MÜSİAD Başkanı Asmalı: Enflasyon düşmezse verilen zamlar anlamsız kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 13:01:33. #1.12#
SON DAKİKA: Siber Suçlar ekibi o sapığı tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement