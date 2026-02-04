Erzincan Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, siber suçların önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yürütülen "SİBERAY" programı kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.
Erzincan Tren Garı'nda Doğu Ekspresi seferinde bulunan vatandaşlara yönelik düzenlenen etkinlikte; internette kişisel güvenlik, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, yasadışı bahis ve siber suçlar konularında bilgilendirme yapıldı.
Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3. Sayfa › Siber Suçlarla Mücadele İçin Bilgilendirme - Son Dakika
