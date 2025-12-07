Sichuan'da Dinozor Ayak İzleri Keşfedildi

CHENGDU, 7 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Dujiangyan kentinde bir kaya duvarında bulunan dinozor ayak izleri, 5 Aralık 2025.

Paleontologlar, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan bir kaya duvarında 20'den fazla dinozor ve diğer omurgalılara ait ayak izleri tespit etti. Keşif, yaklaşık 200 milyon yıl önce yaşayan dinozorların erken evrimine yeni bir ışık tutuyor.

Geçen ay Dujiangyan kentinde doğa yürüyüşü yapan bir kişi tarafından bulunan izler, Çin Jeoloji Bilimleri Üniversitesi (Beijing) Doçenti Xing Lida liderliğindeki bir araştırma ekibi tarafından doğrulandı. Dujiangyan'da ilk kez dinozor ayak izlerinin tespit edildiği bildirildi. (Fotoğraf: Xinhua)