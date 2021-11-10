Şiddet filmlerinden etkilendi! Talihsiz kadını kılıçla öldürdü - Son Dakika

Barbaros Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Başak Cengiz (28), henüz belirlenemeyen nedenle aynı sitede yaşayan ve psikolojik rahatsızlıkları olduğu öne sürülen Göktürk B. tarafından kılıçla yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Göktürk B. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelinin daha önce psikolojik tedavi gördüğü bildirildi.

ŞİDDET FİLMLERİNDEN ETKİLENMİŞ

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, maktulü tanımadığını ve şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.