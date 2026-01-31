Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı

Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı
31.01.2026 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP, 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele' kitabını tanıttı. Yönter, şiddeti insan hakkı ihlali olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in başkanlığında oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler' isimli eserin tanıtımı gerçekleştirildi. Yönter, "Biz şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde değiliz, gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet bir insan hakkı ihlali" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in başkanlığında oluşturulan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Komisyonu'nun yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler' isimli kitabın tanıtım ve takdim toplantısı, Şişli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, şiddet sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

'ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİ'

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, alanında uzman akademisyenler ve gönül insanlarıyla bir komisyon kurarak çalışmaya başladıklarını belirterek, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda ortaya bir eser çıktığını söyledi. Yönter, raflarda duracak bir kitap çalışmasından ziyade, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen kararlı bir adım attıklarını ifade etti.

Yönter, "Biz şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde değiliz, gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet bir insan hakkı ihlali. Devasa bir sorunla karşı karşıyayız. İşte bu devasa sorunu; Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, MHP kadroları, bu vatana, millete gönül vermiş bütün insanlarımız dert etmiş durumda. Derdimiz bize derman değil. Bu defa dert, derman değil. Bu derdi nasıl çözeceğiz? Köklü bir çözümle buluşturabilir miyiz? Kanaatimce ilk yapmamız gereken şey, farkındalık düzeyini yükseltmek" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda eserin hazırlanmasına katkı sunan akademisyenlere plaket takdim edildi. Yasemin Minguzzi'ye de, Yönter tarafından plaket verildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Azerbaycan’dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek
Restoran ve kafelerde yeni dönem Resmen yasaklandı Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Burkina Faso’da tüm siyasi partiler feshedildi Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi
Trump’tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname
Trump’tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti
Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın Trump, Tahran yönetimini uyardı: Nükleer silah yok ve protestocuları öldürmeyi bırakın

00:38
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
00:12
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
23:25
ABD basını: Trump, İran’a pazar sabahı saldırı emri verebilir
ABD basını: Trump, İran'a pazar sabahı saldırı emri verebilir
22:11
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
Altın ve gümüş fiyatlarında büyük çöküş
22:03
Fenomen Merve Taşkın’dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
Fenomen Merve Taşkın'dan yakalama kararına cevap: Suçsuzum
20:40
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 03:34:34. #7.11#
SON DAKİKA: Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.