Şiddetle Mücadele İçin Yeni Kitap Tanıtıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in başkanlığında oluşturulan komisyonun yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler' isimli eserin tanıtımı gerçekleştirildi. Yönter, "Biz şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde değiliz, gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet bir insan hakkı ihlali" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in başkanlığında oluşturulan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Komisyonu'nun yaptığı çalışmaların ardından hazırlanan 'Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele Tespitler, Tedbirler, Teklifler' isimli kitabın tanıtım ve takdim toplantısı, Şişli'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim, şiddet sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

'ŞİDDET BİR İNSAN HAKKI İHLALİ'

Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, alanında uzman akademisyenler ve gönül insanlarıyla bir komisyon kurarak çalışmaya başladıklarını belirterek, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonucunda ortaya bir eser çıktığını söyledi. Yönter, raflarda duracak bir kitap çalışmasından ziyade, toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen kararlı bir adım attıklarını ifade etti.

Yönter, "Biz şiddetin sabahtan akşama biteceği kanaatinde değiliz, gerçekçi olmamız lazım. Şiddet fenomen bir kavram. Şiddet bir insan hakkı ihlali. Devasa bir sorunla karşı karşıyayız. İşte bu devasa sorunu; Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, MHP kadroları, bu vatana, millete gönül vermiş bütün insanlarımız dert etmiş durumda. Derdimiz bize derman değil. Bu defa dert, derman değil. Bu derdi nasıl çözeceğiz? Köklü bir çözümle buluşturabilir miyiz? Kanaatimce ilk yapmamız gereken şey, farkındalık düzeyini yükseltmek" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda eserin hazırlanmasına katkı sunan akademisyenlere plaket takdim edildi. Yasemin Minguzzi'ye de, Yönter tarafından plaket verildi.