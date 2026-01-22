Şiddetli Lodos Ağaç Devrildi, Facia Önledi - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şiddetli Lodos Ağaç Devrildi, Facia Önledi

Şiddetli Lodos Ağaç Devrildi, Facia Önledi
22.01.2026 11:53
Bursa'nın İznik ilçesinde lodos nedeniyle devrilen çam ağacı, evde hasara yol açtı ama can kaybı olmadı.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesi Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde etkili olan şiddetli lodos, ilkokul ve ortaokulun ortak kullandığı okul bahçesinde bulunan dev bir çam ağacının devrilmesine neden oldu. Ağaç, okul bahçesinin hemen bitişiğinde yer alan iki katlı bir evin çatısının üzerine düşerken, evde ciddi hasar meydana geldi.

Devrilen çam ağacı nedeniyle Alparslan İlkokulu ve Ortaokulu'nun demir bahçe kapısı ile bahçe duvarlarında da zarar oluştu. Olayın, okulların tatil olması nedeniyle yaşanması muhtemel bir faciayı önlediği belirtildi. Olay sırasında okul bahçesinde öğrenci bulunmaması büyük bir tehlikenin önüne geçti.

Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı. Hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililer benzer risklerin yaşanmaması için okul ve çevresindeki ağaçlarda inceleme yapılacağını bildirdi. - BURSA

