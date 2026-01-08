Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrildi, Hasar Oluştu

İzmir'in Bornova ilçesinde, şiddetli rüzgarın etkisiyle park halindeki bir otomobilin ve yakınındaki işletmenin üzerine devrilen ağaç hasara neden oldu.

Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, Bornova ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde bir söğüt ağacı, park halindeki bir otomobilin ve yanındaki düğün salonunun üzerine devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik amacıyla yolu trafiğe kapattı.

Ağaç, belediye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayda, otomobilde ve düğün salonunun gelin odasında hasar oluşurken, yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.