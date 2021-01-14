Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
14.01.2021 12:49
Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanağın sokaklarda oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Şiddetli yağışın bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam etkili olan şiddetli sağanağın sokaklarda oluşturduğu hasar gün ağarınca ortaya çıktı.
Çanaklı Mahallesi'nde, inşaat çalışmasının bulunduğu alandaki apartmanın istinat duvarı dün gece büyük bir gürültü ile birlikte çöktü.
Zabıta ekipleri çöken alanın bulunduğu yerde güvenlik şeridi çekerken, çöken istinat duvarı apartman bahçesindeki ağaçlarla birlikte hasar gördü. Şiddetli sağanak kentin ana caddelerinde ve mahalle aralarında da hasara neden oldu. Çalışma yapılan sokaklarda geniş yarık ve çukurlar oluştu.
Son Dakika Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti