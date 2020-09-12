"Sigara beyin kanaması riskini artırıyor" - Son Dakika

"Sigara beyin kanaması riskini artırıyor"

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı, sigaranın özellikle beynin damar yapısını bozduğunu, tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve beyin kanamasına davetiye çıkardığını söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı, sigaranın özellikle beynin damar yapısını bozduğunu, tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve beyin kanamasına davetiye çıkardığını söyledi.

Uzmanlar özellikle mevsim geçişlerinde yaşanan hava değişikliklerinin bazı sağlık durumlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Sonbaharın gelmesiyle artan vakalardan biri de beyin kanaması. Hangi rahatsızlıkların beyin kanaması riskini artırdığı ve sigara kullanımının beyin kanamasına etkisi hakkında Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı açıklamalarda bulundu.

Beyin kanaması riskine neden olan faktörleri açıklayan Op. Dr. Kınalı, sigaranın özellikle beynin damar yapısını bozduğunu, tıkanıklıklara sebebiyet verdiğini ve beyin kanamasına davetiye çıkardığını söyledi. Op. Dr. Kınalı, başta yüksek tansiyon olmak üzere, İleri yaş, obezite, kolesterol yüksekliği, aşırı alkol tüketimi ve damarsal bozuklukların da beyin kanaması riskini artırdığına değindi.

"SİGARA BEYİN DAMARLARINDA BÜZÜŞMEYE NEDEN OLUYOR"

Sigara, alkol ve uyuşturucunun direkt olarak beyin damarlarını etkileyen etmenler olduğunu dile getiren Op. Dr. Burak Kınalı, "Özellikle sigara, damar yapısını bozduğu, beyin damarlarında büzüşmeye, tıkanıklığa ve sertleşmeye sebep olabildiği için beyin kanama riskini ciddi oranda arttırabilir. Bunun yanı sıra inme, alzheimer, unutkanlık, beyin fonksiyonlarında gerileme gibi risklerde artış göstermektedir. Beyin damarlarının elastik yapısının bozulması ve yüksek tansiyon gibi faktörler de eklenirse beyinde baloncuk (anevrizma) riskini arttırarak, yüksek oranda ölümcül seyredebilecek olan beyin kanaması riskini de artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki günlük sigara tüketimi miktarı risk artışıyla doğru orantılıdır." diye konuştu.

ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI BEYİN KANAMASI  BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı,"Beyin kanaması geçiren kişiler genellikle çok şiddetli baş ağrısıyla karşılaşır. Hastalar bu durumu "Hayatımda hissettiğim en şiddetli baş ağrısı" olarak tanımlar." dedi ve ekledi: "Bunun yanı sıra mide bulantısı, kusma, dengesizlik, ileri düzeyde halsizlik, okuyamamak, yazamamak, anlayamamak, uzuvlarda tek taraflı ya da çift taraflı uyuşukluk ve ya güç kaybı, mimiklerde kayma, bilinç bulanıklığı, görme kaybı ve nöbet durumu görülebilir."

Yukarıdaki bulguların bir ve ya daha fazlasının gelişmesi halinde ivedilikle en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneren Op. Dr. Burak Kınalı, beyin kanamasının hayati tehlike yaratan bir durum olduğuna dikkat çekti.

BEYİN KANAMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Medicana Bahçelievler Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Burak Kınalı, beyin kanamasının nasıl tedavi edildiğiyle ilgili şunları söyledi:

"Başvuru yapan hastanın detaylı ve hızlı muayenesinden sonra hekimin kararına göre beyin kanaması düşünülen hastalarda acil şartlarda çekilecek olan Beyin Tomografisi (BT) 'nin en hızlı tanı yöntemi olduğu, buna ek olarak gerek duyulması halinde etkenin belirlenmesi için Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) ve ya Anjio yapılmasının uygun olacağını belirtti. Beyin kanamasında tanıda altın standart ise hastanemizde de mevcut olan Kasıktan anjiyo işleminin uygulanmasıdır."

TOMOGRAFİ YA DA ANJİYO İLE TESPİT

Tomografi ya da kasıktan girilerek yapılan anjiyo ile beyin kanamasının olduğu bölgenin tespit edildiğini ifade eden Op. Dr. Kınalı, "Ölümcül Acil cerrahi gereksinimi olmayan ve ya cerrahi sonrası özel durumlarda tüm damarların görüntülenmesinde kullanılan Dijital Substraksiyon Anjiyografi kullanılarak herhangi bir baloncuk ya da damar yumağına bağlı bir kanama olup olmadığı tespit ediliyor. Damar hastalığının bulunması halinde anjiyo sırasında ve ya sonrasında stent akım yönlendirici takıp ve ya damarsal anormalliğin içi doldurarak damarsal anormalliği tıkayabiliyoruz. Baloncuklarda hastanın genel durumuna, kanama bölgesine, yerine, cerrahın deneyimine göre açık cerrahi de yapılmaktadır. Eğer kafa travmasına bağlı ve ya sebep olmaksızın gelişmiş ise beyin kanamasının yine büyüklüğüne ve yerine göre hasta takibe alınabilir ya da cerrahi olarak müdahale edilebilir. Kimi zaman hastalarda ek olarak beyin içerisindeki basıncı azaltmaya yönelik ek bir işlem uygulanarak beyin odacıklarına drenaj hortumu takılarak tedavinin desteklenmesi sağlanır.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Hastaların yoğun bakım ünitesinde takip edildiğini söyleyen Op. Dr. Burak Kınalı,

"Hastanın bilinç, tansiyon,  şeker, solunum gibi hayati bulguları takip edilir. Gerektiği taktirde beyin iç basıncı ölçümleri de yapılarak,beyin içindeki basıncı azaltmaya, beyin omurilik sıvısını boşaltmaya yönelik bir takım işlemler yapılmaktadır.Oldukça ölümcül seyredebilecek olan beyin kanaması riskini azaltmak istiyorsak; Düzenli egzersiz, Sağlıklı beslenme, Kötü alışkanlıklardan ve stresten olabildiğince uzaklaşmamız gereklidir. Bunu yaparsak yukarıda belirtilen süreçlerle aramıza mesafe koymuş olur ve sağlıklı bir hayatın kapılarını biraz daha aralamış oluruz." şeklinde konuştu.


Medicana Bahçelievler Hastanesi, Beyin kanaması, Sigara, Kınalı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 13:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Sigara beyin kanaması riskini artırıyor' - Son Dakika

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