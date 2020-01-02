Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor - Son Dakika

Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor

6 saat önce

Sigara içenler ve sigarayı bırakmış kişiler, hayatlarında hiç sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor.

Sigara içenler, bıraktıktan sonra bile sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor, System.String[]

Sigara içenler ve sigarayı bırakmış kişiler, hayatlarında hiç sigara içmeyenlere kıyasla daha fazla ağrı hissediyor.

University College London'dan araştırmacıların 220 bin kişinin verilerini inceleyerek yaptığı araştırma bunun nedenini ise ortaya koyabilmiş değil.

Fakat sigara içmenin vücutta kalıcı değişiklikler yaptığı düşünülüyor.

Sigara karşıtı kampanyalar yürüten Ash (Kül) adlı grup, sigaranın tehlikeleri düşünüldüğünde bunun bir sürpriz olmadığını söylüyor.

2009 ile 2013 yılları arasında BBC Laboratuvarları tarafından düzenlenen anketlere katılanların verilerini inceleyen araştırmacılar insanları üç kategoriye ayırdı: Hiç sigara içmeyenler, geçmişte bir dönem içenler ve halihazırda içmekte olanlar.

Katılımcılardan bedenlerinde hissettikleri ağrıların miktarını 0'dan 100'e kadar bir sayıda belirtmeleri istenmişti.

Sigara içenlerin ve bırakanların hissettiği ağrı miktarının hiç sigara içmeyenlere kıyasla ortalama 1-2 puan yüksek olduğu görüldü.

Addictive Behaviours (Bağımlılık Yapıcı Davranışlar) adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırmayı yapan ekipten Dr. Olga Perski, "Elimizde çok büyük bir veri seti var. İyi bir örneklemimiz var o yüzden bulgularımıza güveniyoruz" dedi ve ekledi:

"Sigarayı bırakanların da daha fazla ağrı çektiğini görüyoruz. Ama bunun klinik açıdan bir anlamı olup olmadığını söyleyemiyoruz."

Dr. Perski, araştırmada en çok şaşırdıkları bulgununsa en fazla ağrının genç yaş grubunda (16-34 arası) görülmesi olduğunu söyledi.

Neden böyle oluyor?

Sigarayı bırakanlarda ağrıların devam etmesine dair teorilerden biri, sigara içindeki kimyasalların kalıcı doku hasarına yol açması olabilir.

Bir diğer ihtimal ise sigaranın bedenin normal hormon yapısına kalıcı bir zarar vermesi.

Bu teori, acıya verdiğimiz tepkiye müdahil olan hipotalamus-hipofiz-adrenal bez üçgenini merkeze alıyor. Bu üçgenin dengesi bozulursa insanlar daha fazla acı hissedebiliyor.

Öte yandan sigara içmek daha fazla acı hissetmenin nedeni değil sonucu da olabilir.

Daha önce başka bir araştırmada daha fazla acı hissetme ile sigara içme ihtimali arasında bir bağlantı bulmuştu.

Bu, daha fazla acı çeken türden insanların sigaraya başlama ihtimalinin daha fazla olduğu anlamına gelebilir.

Dr. Perski "Bu konuyu kesinlikle daha fazla incelememiz lazım" diyor.

Perski'ye göre bu araştırma, sigarayla sırt ağrısı ve kronik ağrıyı ilişkilendiren önceki araştırmalarla tutarlı.

Dr. Perski bu yüzden sigara içenlere şu çağrıyı yapıyor:

"Sigarayı bıraksanız bile vücudunuzdaki ağrılar ömür boyu sürebilir, bu sigarayı bir an önce bırakmanız için önemli bir neden."

Ash grubunun yöneticisi Deborah Arnott, "Sigaranın akciğer kanserine yol açtığı 1950'lerde bulunmuştu. Yıllar içinde sağlığı her açıdan kötüleştirebileceği bulundu" diyor ve ekliyor:

"Buna kanserler, kalp ve solunum yolu hastalıkları, körlük, sağırlık, diyabet, bunama ve kısırlık da dahil.

"Sigara içenlerin ameliyatlardan sonra iyileşme süreçleri daha uzun sürüyor ve ameliyatlardaki başarı oranları da daha düşük oluyor.

"Bu yüzden sigara içenlerin içmeyenlere göre daha fazla acı hissetmesi sürpriz değil."

University College London, Teknoloji, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 08:10 
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