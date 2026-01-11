Sigorta Acenteleri için Dönüşüm Programı - Son Dakika
Ekonomi

Sigorta Acenteleri için Dönüşüm Programı

Sigorta Acenteleri için Dönüşüm Programı
11.01.2026 13:09
TÜGAP, sigorta acenteleri için saha odaklı yeni bir gelişim programı başlattı. Başvurular açık.

Sigorta sektöründe acenteliğin geleceğine yönelik yeni bir dönüşüm süreci başlatıldı. TÜGAP Girişimci Acenteler Platformu tarafından, Hedef Asistans Yol Yardım katkılarıyla hayata geçirilen TÜGAP Akademi Acente Gelişim Programı, sigorta acenteleri için saha odaklı ve üretimi merkeze alan bir model sunuyor.

Klasik eğitim ve seminer anlayışından farklı olarak kurgulanan program; sigorta acentelerinin yalnızca teorik bilgi edinmesini değil, sahada aktif üretim yapmasını, gelir elde etmesini ve mesleki anlamda güçlenmesini hedefliyor. Eğitim, satış pratiği, asistans hizmetleri ve sektörel iş birliklerinin bir arada ele alındığı yapı, sigorta acenteliğinde yeni bir yaklaşım olarak dikkat çekiyor.

Program kapsamında yıl boyunca iki yurt dışı organizasyon, bir yurt içi gezi, otelde geniş katılımlı eğitim ve zirve buluşması ile Türkiye genelinde bölgesel eğitim toplantılarının düzenlenmesi planlanıyor. Ayrıca sigorta şirketleriyle yapılacak özel protokollerle, acentelere doğrudan katkı sağlayacak iş birliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"Bu bir eğitim programı değil, sahadan başlayan bir değişimdir"

TÜGAP Kurucusu Abdulcelil Alkış, programın çıkış noktasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sigorta acenteliğinin sahada verilen emekle büyüdüğüne vurgu yaptı. Alkış, "Sigorta acenteliği masa başında bekleyerek değil, sahada sorumluluk alarak gelişir. Biz TÜGAP'ı kurarken de bu programı tasarlarken de temel motivasyonumuz buydu. Amacımız acentelerimize yalnızca bilgi vermek değil, onları üretimin, görünürlüğün ve birlikte büyümenin merkezine almak" dedi.

Programın sahada çalışan ve emek veren acenteler için bir dayanışma ve gelişim modeli olduğunu ifade eden Alkış, iş birliğinin önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Alkış, "Üretimi teşvik eden, çalışanın karşılığını aldığı adil bir sistem kurmak istiyoruz. Bu dönüşümün yukarıdan değil, sahadan başlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başvurular başladı

TÜGAP Akademi Acente Gelişim Programına katılmak isteyen sigorta acenteleri, 'www.tugap.com.tr'

adresi üzerinden başvuru yapabiliyor. Kontenjanla sınırlı olarak planlanan programın değerlendirme süreci TÜGAP Akademi tarafından yürütülecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Sigorta, Finans

Son Dakika Ekonomi Sigorta Acenteleri için Dönüşüm Programı - Son Dakika

