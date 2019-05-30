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Şiirli gece

1 saat önce

Seslendirdiği şiirleriyle herkesin kalbinde taht kuran sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, Kağıthanelilerle buluştu.

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Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hasbahçe Ramazan Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan'ın ilk gününden itibaren birbirinden ünlü ilahiyatçı, sanatçı, yazar ve şairi halka buluşturan Kağıthane Belediyesi'nin son konuğu Dursun Ali Erzincanlı oldu.

Etkinlik kapsamında sahne alan Erzincanlı, Hasbahçe Etkinlik Alanı'nı dolduran katılımcılar için, 15 Temmuz Darbe Girişimi Gecesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı basmaya gelen hainlere karşı kahramanca mücadele ederken 30 kurşunla şehit edilen astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı 30 Kuş, Gelseydin, 40 Yaşındasın ve Uhud gibi unutulmaz eserlerini seslendirdi.

Etkinliği izleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Erzincanlı ve katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazanın Kağıthane'de huzurlu geçtiğini belirten Başkan Öztekin, ''Değerli ilahiyatçı, yazar ve şairleri değerli halkımızla bir araya getiriyoruz.Ramazan boyunca etkinliklerimiz sürecek'' dedi.

Başkan Öztekin, programın sonunda AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk'ü de sahneye davet ederek birlikte Erzincanlı'ya çiçek takdim etti.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:47 Kaynak: Bültenler
Kağıthane, Dursun Ali Erzincanlı, Güncel
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