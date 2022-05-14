Siirt Atatürk Stadı'nda "Yumurta Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt Atatürk Stadı'nda "Yumurta Şenliği" düzenlendi

14.05.2022 16:39
Siirt Atatürk Stadı'nda "Yumurta Şenliği" düzenlendi

Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla "2. Geleneksel Yumurta Şenliği" düzenlendi.

Siirt'te Gençlik Haftası dolayısıyla "2. Geleneksel Yumurta Şenliği" düzenlendi.

Mehmetçik İlkokulu tarafından Atatürk Stadı'nda düzenlenen şenlikte, çeşitli renklere boyanan yumurtalar tokuşturuldu, öğrenciler arasında çuval yarışı yapıldı, yöresel yemekler türküler eşliğinde ikram edildi.

Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, yaptığı açıklamada, geçmiş yıllarda yaşatılan bu geleneğin zamanla unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.

Geleneğin öğrenciler tarafından yaşatılamaya çalışıldığını belirten Özkoyuncu, "Okul olarak birlik ve beraberliği yaşatmak, örf ve adetlerimizi hatırlatmak adına böyle bir etkinlik tertipledik. Etkinlik, öğrenci ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Yıllar önce kendi mahallelerinde yaşadıkları Yumurta Şenliği'ni şu anda yeni nesillere aktarmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.

Veli Ahmet Demir de etkinliğe ailesiyle geldiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı Siirt'te 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda dev Türk bayrağı açıldı

Gençlik Haftası, Atatürk Stadı, Yumurta, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Atatürk Stadı'nda 'Yumurta Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
16:30 Ümit Özdağ, Trabzonspor camiasına seslendi: Kutlamalarınızda sahne alacak Tsahouridis 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi
16:21 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sözlerini kelime kelime ezberleyen kadın sosyal medyada gündem oldu!
16:17 Koyunları canı pahasına koruyan kangal köpek sosyal medyanın dilinde
16:10 Putin'den NATO-Finlandiya gündemiyle ilgili sessizliğini bozdu: NATO'ya katılmaları büyük hata olur
15:54 Çay üreticileri dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Yaş çay alım taban fiyatı 6 lira 70 kuruşa yükseltildi
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 16:45:50. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt Atatürk Stadı'nda "Yumurta Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement