Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı

29.09.2022 14:52
Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Şehit Polis Hayrettin Şişman İlkokulunda düzenlenen tatbikatta öğrencilere, yangına nasıl müdahale edileceği anlatıldı.

İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, kimyasal madde ve mutfak tüpü yangınlarının nasıl söndüreceğine ilişkin öğrencilerin teknik konularda bilgilendirildiğini söyledi.

Tatbikatın yararlı geçtiğini dile getiren Yılmaz, çalışmaların diğer okullarda da yapılacağını bildirdi.

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Kaynak: AA

Siirt Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te öğrencilere yaygın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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