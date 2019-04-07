Son Dakika Haberleri: Siirt'e Şehit Ateşi Düştü (Ek)

Siirt'e Şehit Ateşi Düştü (Ek)

1 saat önce

ŞEHİT ER KAYA'NIN CENAZESİ SİİRT'TEHatay'ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi.

Siirt'e Şehit Ateşi Düştü (Ek), System.String[]
ŞEHİT ER KAYA'NIN CENAZESİ SİİRT'TE

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hudut karakolunun nizamiyesinde nöbet tutarken Suriye topraklarından PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, askeri uçakla memleketi Siirt'e getirildi. Şehit Er Kaya'nın cenazesi, Siirt Havalimanı'nda törenle karşılandı. Törene, Vali Ali Fuat Atik, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, şehidin babası Selahattin Kaya, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende şehit Kaya'nın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ahmet Altınok tarafından dua edildi.Törenin ardından şehit Er Mehmet Kaya'nın cenazesi, kent merkezindeki Şeyh Musa Camii'ne götürüldü.Burada düzenlenecek törenin ardından şehit er Mehmet Kaya, son yolculuğuna uğurlanacak.

SİİRT/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:43 Kaynak: DHA

Mehmet Kaya, Siirt, Güncel
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