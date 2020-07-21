SİİRT Herekol Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Herekol Dağı'nda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından bölgede yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari'ye bağlı Doğanköy bölgesindeki Herekol Dağı'nda 19 Temmuz günü düzenlenen hava destekli 'Şehit Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul 2020-01' operasyonunda 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince bölgede yapılan aramada teröristlerin kullandığı sığınakta M-16 tüfeği, el bombası, 5 şarjör ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi.