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Siirt merkezli 6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 23 gözaltı

4 saat önce

Siirt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt merkezli 6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 23 gözaltı, System.String[]
Siirt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şahıslara yönelik başlatılan çalışma devam ediyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari ilçeleri, Antalya'nın Kepez ve Alanya ilçeleri, Mersin merkez ile Akdeniz ve Toroslar ilçeleri, Batman, Van'ın İpekyolu ilçesi ile İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 10 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
PKK, Siirt, 3. Sayfa
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