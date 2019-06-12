Siirt merkezli 6 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 23 gözaltı
4 saat önce
Siirt merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda terör örgütü PKK
'ya yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, örgüte yardım ve yataklık ettikleri ve finansman sağladıkları ileri sürülen şahıslara yönelik başlatılan çalışma devam ediyor. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 şüpheliye yönelik dün İl Emniyet Müdürlüğünce Siirt merkez, Eruh ve Pervari
ilçeleri, Antalya
'nın Kepez
ve Alanya
ilçeleri, Mersin
merkez ile Akdeniz
ve Toroslar
ilçeleri, Batman
, Van
'ın İpekyolu
ilçesi ile İstanbul
'un Gaziosmanpaşa
ilçesinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda aralarında eski HDP
'li yöneticilerin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari 10 şüphelinin bulunması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. - SİİRT
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı
80 ayrı suça karışan suç makinesi yakalandı
Polis, alıcı gibi davranarak kaçakçıları kıskıvrak yakaladı
Mardin'de başıboş köpekler 5 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattı!