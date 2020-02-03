Siirt pkk'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt pkk'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı - Son Dakika

Siirt pkk'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı

6 saat önce

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltıSİİRT'in Pervari ilçesinde, 5 Temmuz 2019'da, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olayda, teröristlere yardım ettiği belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

PKK'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı

SİİRT'in Pervari ilçesinde, 5 Temmuz 2019'da, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olayda, teröristlere yardım ettiği belirlenen 8 kişi, gözaltına alındı.

Pervari ilçesindeki Sarıyaprak- Doğanca köyü yolunda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle 2 askerin yaralandığı olaya karışanların yakalanmasına yönelik Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, el yapımı patlayıcının hazırlanmasında terör örgütü PKK mensuplarına yardım ettikleri tespit edilen 8 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfeği, 3 kilo kenevir tohumu, 2 el telsizi, 8 cep telefonu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Siirt pkk'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı

Pervari, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu
Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:48:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt pkk'lı teröristlerin saldırısına yardım eden 8 kişiye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]