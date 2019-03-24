Siirt'te 27 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı.



Siirt'te iki gündür yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Düğüncüler, Ormancık, Kışlacık, Hacıyusuf, Yapraktepe, Bent, Söğütönü, Keskin, Karşıyaka, Güzelbağ, Doğan, Ilısu, İnceler, Karamık, Cemikıran, Belenoluk, Sarıyaprak, Karadayılar, Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı, Cevizlik, Yamaçlı, Ormanlı, Oya ve Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Cesurtepe köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel İdare ekipleri 40 araç 50 personelle yol açma çalışması başlattı. - SİİRT

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