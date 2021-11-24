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360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı - Son Dakika

360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı

24.11.2021 17:53

Siirt'te Alternatif Ürün Meyveciliği ve Yem Bitkilerini Geliştirme projeleri kapsamında 318 üreticiye 111,5 ton mercimek tohumu ve 42 üreticiye 12 bin 126 fidan dağıtıldı.

Siirt'te Alternatif Ürün Meyveciliği ve Yem Bitkilerini Geliştirme projeleri kapsamında 318 üreticiye 111,5 ton mercimek tohumu ve 42 üreticiye 12 bin 126 fidan dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 75'i hibe 416 dekar alanda badem, böğürtlen, gojiberry ve Trabzon hurması fidanı ile 3 bin 200 dönüm alanda mercimek ve buğday tohum ekimi için, üreticiye 2 milyon 78 bin lira destek sağlandı.

Siirt fıstığı yetiştirme fidanlığında düzenlenen törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli bir projenin daha hayata geçtiğini belirten Hacıbektaşoğlu, küresel ısınma ve kuraklıkla mücadele edilen bir dönemde gıda üretiminin önemine dikkati çekerek, ekilebilir tüm alanların ekilmesi ve suyun iyi kullanılması gerektiğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da Siirt'te son 5 yılda bitkisel üretim ve hayvancılık desteklemelerine 290 milyon 859 bin 940 lira destek sağlandığını söyledi.

İl genelinde 150 bine yakın nüfusun direk ve dolaylı olarak geçimini tarımdan sağladığını ifade eden Demirhan, şunları kaydetti:

"Alternatif Ürün Meyveciliği Geliştirme Projesi ile yüzde 75'i hibe yüzde 25'i üretici katkısıyla 310 dekar için 7 bin 340 badem, 65 dekar için 1486 Trabzon hurması, 31 dekar için 2 bin 500 gojiberry ve 10 dekar için 800 böğürtlen fidanı dağıtılacak. Proje tutarı 268 bin liradır. Proje ile ilimizde ilk defa kapama bahçe Trabzon hurması, gojiberry, böğürtlen bahçeleri kurulacak. Bu bahçelerde üreticilere pazar değeri olan birim alandan yüksek kazanç sağlayacakları alternatif ürünler sunmak istiyoruz. Yem Bitkileri Geliştirme Projesi ile 38 bin 300 kilogram fiğ tohumu dağıtılarak ve 3 bin 200 dönüm alandan kaba yem alınması sağlanacak. Kurtalan'da 286, merkez ilçede16, Baykan'da 12 ve Eruh'ta 4 çiftçi olmak üzere 318 üreticiye mercimek tohumu ve 42 üreticiye de fidan dağıtılacak."

Dağıtım törenine İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç ve kurum müdürleri katıldı.

360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı
360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı

Trabzon, Tarım, Tohum, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 360 çiftçiye fidan ve tohum dağıtıldı - Son Dakika


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