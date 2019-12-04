Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Siirt Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.



Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile diğer kurul üyeleri katıldı. Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Yardımcısı Yıldızhan, her çeşit bağımlılıkla mücadelenin devletimizin öncelikli olarak odaklandığı konuların başında geldiğini ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelede Siirt il genelinde il emniyet müdürlüğü ve il jandarma komutanlığının başarılı operasyonlara imza attığını belitti. Yıldızhan, her türlü bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.



Toplantıda; bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele planı doğrultusunda yapılan saha çalışmalarının genel durumu ele alındı. Bağımlılıkla mücadele noktasında ilgili kurumların yapmış oldukları çalışmaların değerlendirmesi yapılarak, görüş ve öneriler paylaşıldı. - SİİRT