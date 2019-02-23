Son Dakika Haberleri: Siirt'te Budama Ustası Yetiştirme Eğitimi

Siirt'te Budama Ustası Yetiştirme Eğitimi

39 dakika önce

Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Siirt fıstığında verimi arttırmak için budama ustası yetiştirme eğitimi verildi.

Siirt'te Budama Ustası Yetiştirme Eğitimi, System.String[]
Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Siirt fıstığında verimi arttırmak için budama ustası yetiştirme eğitimi verildi.

İl Müdürlüğü Siirt Fıstıkçılık Birimi ve Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Uzun tarafından 80 çiftçiye teorik ve pratik eğitim verildi. 80 çiftçi eğitim sonunda sertifika almaya hak kazandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, yaptığı açıklamada, kent için çok önemli bir ürün olan yeşil altın Siirt fıstığında verimi ve kaliteyi arttırmak için verilen eğitimin oldukça faydalı geçtiğini söyledi.

Tekniğine uygun çalışan budama ustalarına kentte ve bölgede büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Demirhan, hedeflerinin bir yıl içinde en az yüz budama ustası yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Uzun da yanlış budama dolayısıyla ürünlerde istenilen verimin alınamadığını, çiftçilere verilen budama eğitimiyle fıstıktan 2 kat verim alınabileceğini ifade etti.

Çiftçilerden Mehmet Furat ise çok verimli bir eğitim aldıklarını, doğru budamayla ürünlerinden daha fazla verim beklediğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:33 Kaynak: AA

Genetik, Siirt, Ekonomi
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