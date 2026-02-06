Siirt\'te Deprem Şehitleri İçin Mevlid

Siirt'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybedenler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Cuma namazı öncesinde Hacı Fethi Serin Camisinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftüsü Şakir Pinal tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi ve Mevlid-i Şerif okutuldu.

Programa, Vali Dr. Kemal Kızılkaya, kurum müdürleri, amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SİİRT