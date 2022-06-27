Alınan bilgiye göre, Doğan köyü Karamık mezrası mevkisinde Nejdet O. (22) idaresindeki minibüsün geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Kaynak: AA

Pervari, Siirt, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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