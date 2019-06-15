Son Dakika Haberleri: Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

3 saat önce

Siirt'te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]
Siirt'te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyü yakınlarındaki bağda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirince Siirt Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangında birçok bağ ve tarım alanında hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
İtfaiye, Tillo, Siirt, Güncel
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