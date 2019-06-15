Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
3 saat önce
Siirt'te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 04:58 Kaynak: İHA
'te bir fıstık bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre yangın, Siirt'in Tillo
ilçesine bağlı Hatrant köyü yakınlarındaki bağda meydana geldi. Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirince Siirt Belediyesine ait itfaiye ekipleri bölgeye giderek yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangında birçok bağ ve tarım alanında hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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