Siirt'te Halk Dansları Topluluğu Kuruldu

27.01.2026 12:28
Siirt'te eğitimcilerden oluşan topluluk, yöresel kültürü sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Siirt'te eğitimcilerin katılımıyla kurulan Maarif Halk Dansları Topluluğu, bölgenin kültürel değerlerini sahneye taşımaya hazırlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kent genelindeki farklı eğitim kurumlarında öğretmen, idareci, usta öğretici ve çeşitli alanlarda görev yapanların katılımıyla oluşturulan topluluk, gösteriler için Siirt Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Topluluk üyeleri, yöreye özgü hikaye ve yaşanmışlıklardan esinlenen ve bölgenin kültürel dokusunu yansıtan gösterilerle birlik, beraberlik ve kardeşlik temalarını izleyiciye aktarmayı amaçlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, çalışmaların yürütüldüğü merkezde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahabettin Olğaç ve topluluk koordinatörü Mehmet Zakir Alp'ten bilgi aldı, topluluk üyeleriyle bir araya geldi.

"İlimizi halk oyunlarıyla tanıtacağız"

Saz, AA muhabirine, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin kültür ve sanat alanındaki yansımalarından biri olan topluluğun eğitim camiasından ilgi gördüğünü söyledi.

Toplulukta öğretmen, idareci, usta öğretici ve diğer eğitim çalışanlarının yer aldığını ifade eden Saz, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız bu çalışmaya çok istekli geldi. Mesai saatleri dışında, hafta sonu, bazen de akşam bir araya gelerek çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmalar sene sonuna kadar devam edecek. Çalışmaların sonunda çok güzel işler ortaya koyacağız. Bu amaçla bir kültür ve sanat yolculuğuna çıktık. İlimizi halk oyunlarıyla tanıtacağız. Grupta yer alanlar da çalışmayla stres atıyor. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Bakanlığımızın çok güzel bir projesi. Bu projeye biz de katılım sağladık. Bir mozaik gibiyiz, bizi birleştiren asıl noktalar ise halk oyunları, müzik, kültür ve sanat."

"Hikayelerimizi dans ve müzikle anlatacağız"

Topluluk koordinatörü ve Takas Bank Güzel Sanatlar Lisesi müzik öğretmeni Mehmet Zakir Alp de Bakanlık tarafından böyle bir projenin başlatılmasının oldukça anlamlı olduğunu belirtti.

Toplulukta yer alanların mutlu olduğunu dile getiren Alp, şöyle devam etti:

"Farklı branşlardan insanlar burada bir araya gelerek Siirt kültürünü yaşatmak için bir şeyler yapmaya gayret ediyor. Bizleri de çok heyecanlandırdı. Bu coğrafyada yaşanmış olan hikayelerimizi dansla ve müzikle anlatacağız. Bunu birçok farklı branştan ve birçok farklı ilden, kültürlerden gelen insanlarla yapacağız. Bu bölgede yaşayan halklarımızın ezgileriyle, kostümleriyle, söylemleriyle ve hikayeleriyle sahneye çıkacağız. Sadece oyun oynamıyoruz, aslında bir kültürü yaşatıyoruz."

Alp, çalışmaların tamamlanmasıyla ilk gösterilerini ilkbaharda açık havada sergilemeyi planladıklarını bildirdi.

"Çocuklarımızı evde bırakıp buraya geliyoruz"

Fevzi Çakmak İlkokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Bahır Baba ise iki çocuk babası olduğunu, Siirt Halk Eğitimi Merkezi'nde halk oyunları alanında usta öğretici olan eşi Canan Baba ile toplulukta yer aldıklarını anlattı.

Farklı kültürlerden bir araya gelenlerin bu topluluğu oluşturduğunu ifade eden Baba, "Farklı illerden gelip burada bu kültürü yaşıyoruz. Farklı, güzel ve eğlenceli bir ortam. Eşimle, çocuklarımızı evde bırakıp buraya geliyoruz çünkü bu işe gönül verdik." dedi.

Canan Baba da Balıkesir'den geldiğini ve eşiyle bu projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Stres atıyoruz. Şu anda çalışmalarımız çok güzel ve eğlenceli geçiyor." diyen Baba, bu kültürü yaşatmanın oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Eruh Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni Taylan Bulut da nefesli sazlar çaldığını belirtti.

Siirt halk oyunlarına zurnayla eşlik ettiğini dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Ayrıca toplulukta dans ediyorum. Farklı branşlardaki eğitimcilerle bir araya geldik. Hem birbirimizi tanıyoruz hem sosyalleşiyoruz. Güzel bir etkileşim ve kaynaşma var. Bu kaynaşmanın sonucunda çok güzel bir iş ortaya çıkacak. İzmir'den buraya tayin oldum ve Siirt yöresini hiç bilmezdim. Şu anda Siirt yöresini öğrendim."

Şirvan Kasımlı İlkokulu'nda ücretli öğretmen Vesile Özer ise çalışmaların yoğun ama keyifli geçtiğini anlattı.

Özer, bu çalışmaların meyvesini en güzel şekilde alacaklarına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Siirt, Son Dakika

