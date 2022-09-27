Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi - Son Dakika
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Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi

27.09.2022 21:06

Siirt'te, "Hızını azalt ömrünü uzat" sloganıyla gerçekleştirilen trafik uygulamasında, hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi.

Siirt'te, "Hızını azalt ömrünü uzat" sloganıyla gerçekleştirilen trafik uygulamasında, hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi.

İl Jandarma Komutanlığınca Kurtalan kara yolundaki kontrol noktasında yapılan uygulamada, durdurulan sürücülere trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.

Uygulamaya katılan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, ekiplerle sürücülere emniyet kemeri takmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunarak, trafik kuralları ile ilgili broşür dağıttı.

Kurallara uyan sürücülere çeşitli hediyelerin verildiği uygulamada, hız sınırını aşan sürücülere ise trafik kazalarıyla ilgili 2 dakikalık kamu spotu izletildi.

Sürücülerden Murat Polat, gazetecilere, uygulamanın çok yararlı olduğunu söyledi.

Jandarmanın bu uygulamasının daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Polat, "Fark etmeden hız sınırını aştım. İzletilen kamu spotunda araçların hızına göre kaza oranının arttığını ve insanlarda büyük bir etki oluşturduğunu gördüm. Bundan sonra daha dikkatli olacağım." dedi.

Yunus Emre Alataş da uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Günlük hayatta fark etmeyerek hız yapıyoruz. Jandarmaya hız yapmamamız için yaptığı bu hatırlatmadan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kurtalan, Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te hız sınırını aşan sürücülere trafik kazalarıyla ilgili kamu spotu izletildi - Son Dakika
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