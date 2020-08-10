Siirt'te ihtiyaç sahibi 23 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il genelinde 23 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının başladığı 21 Mart'tan bu yana Kovid-19 ile mücadele kapsamında Valilik koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışmaların aralıksız yürütüldüğü bildirildi.

Bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu hatlarına yapılan 28 bine yakın başvuru arasından 23 bin kişiye ayni ve nakdi yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl ve ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca bugüne kadar 44 köy, 1 mahalle, 11 apartman, 24 hane ve 3 işletme karantinaya alınmış, yerleşim birimleri ve iş yerlerinin izolasyon süreçleri takip edilmiş, Vefa Sosyal Destek Grubu ve güvenlik güçlerince vatandaşların maaşları evlerine ulaştırılmıştır. İl ve ilçelerdeki denetim ekipleri iş yeri ve umuma açık alanlarda yaptığı denetimlerde kurallara uymayan 1123 kişiye idari para cezası uyguladı.

Salgın denetim faaliyetlerinin tek elden sağlanması için İl Salgın Denetim Merkezi ve Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu oluşturulmuştur. Kurallara uyulduğu tespit edilen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları ve ticari taksilere 'Güvenli Alan' logosu verilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Ayrıca Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde PCR Laboratuvarı tam teşekküllü kurulumu yapılarak test çalışmalarına başlanmıştır."