Siirt'te İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Hacıbektaşoğlu, izolasyon kurallarını ihlal eden, pozitif veya temaslı olup kalacak yeri olmayan ve mutasyon şüphesi olan kişilerin izolasyonu için KYK yurduna yerleştirilmeye devam edileceğini belirtti.

Vatandaşlardan tedbirlere her zamankinden çok daha duyarlı olmalarını beklediklerini ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Aşılama ve salgınla mücadelede halkın daha da bilinçlendirilmesi için tüm imkanlar seferber edildi. Kentin kalabalık caddelerinde stant kurulması, vatandaşlara bilgilendirici broşür, maske ve dezenfektan dağıtılmasına özen gösterilecek. Denetimler kesintisiz devam edecek, kurallara uymayan vatandaş ve işletmelere katı kuralların uygulanacak. Özellikle bu dönemde, maske, mesafe ve temizliğe daha çok önem gösterilmeli. Süreci halkımızın desteği ile hep birlikte aşacağımıza inanıyorum."

Toplantıya Vali Yardımcısı Resul Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve ilgili kurum müdürleri katıldı.