Son Dakika Haberleri: Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı
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Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı

1 saat önce

SİİRT'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

Siirt'te işçileri taşıyan tarım aracı devrildi: 13 yaralı, System.String[]

SİİRT'te tarım işlerini taşıyan patpat aracınnın devrilmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gökçebağ beldesinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Serhat Evin'in kullandığı patpat diye bilenen tarım aracı, Botan Nehri yakınlarında kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, araçta bulunan çocuk ve kadınlarında olduğu 13 tarım işçisi yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanenin acil servisine tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:53 Kaynak: DHA
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