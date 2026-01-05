Kaçak avcıya dev ceza - Son Dakika
Kaçak avcıya dev ceza

05.01.2026 22:43
Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, avcılık belgesi olmadan avlanan bir kişiye 26 bin 911 lira para cezası uyguladı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Siirt İl Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle avcılık belgesi olmayan bir kişiye 26 bin 911 lira para cezası uygulandı.

KAÇAK AVCIYA CEZA

Siirt'in Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi'ne bağlı kırsal arazide Siirt İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Ziyaret Jandarma Karakol Komutanlığı, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Merkez Şefliği av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet kapsamında 1 kişiye avcılık belgesi olmadan, ava kapalı alanda av tüfeği ile 3 adet tahtalı kuşu avlamaktan dolayı idari ve tazminat bedeli toplamda 26 bin 911 TL para cezası uygulandı.

Bölgede yapılacak her türlü kaçak avcılık faaliyetinde Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilmesi beklendiği bildirildi. İlde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

