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Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

19.12.2021 21:06

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan Leyla Erten adlı kadın, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari ilçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde doğum sancısı tutan Leyla Erten adlı kadın, İl Özel İdaresi Karla Mücadele ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından kurtarılarak, Pervari ilçe Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar yağışından dolayı Düğüncüler köy yolu ulaşıma kapandı. Haber verilmesiyle Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasıyla köye ulaşan ekipler, 4 çocuk annesi Leyla Erten'i (30) güvenli bir şekilde alarak hastaneye ulaşımını sağladı.

Hastaneye kaldırılan Leyla Erten'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Selami Deniz/İHA)

Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı
Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı
Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı
Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı

Pervari, Doğum, Siirt, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kar yolları kapattı, doğum sancısı tutan kadın ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
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