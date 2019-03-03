Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği
1 saat önce
Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Siirt
'te kitap okuma etkinliği düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen üniversiteli 15 genç, bir saat kitap okudu.
Gençlerden Melike Yılmaz
, kitap okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla programı yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:
"Burada bir saat kitap okuduk. İnsanlar bizi takdir etti. Biz de bizden büyüklere ve küçüklere örnek olmak istedik. İnşallah bu kitap okuma etkinliğimiz sayesinde ilimizde kitap okuyanların sayısı artar. Her hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğe herkesi davet ediyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA
Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok
Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tüm Adaylara Talimat: Bana Oy Verdi-Vermedi Diye Ayırmayacaksınız