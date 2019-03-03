Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği

Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Siirt'te kitap okuma etkinliği düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen üniversiteli 15 genç, bir saat kitap okudu.

Gençlerden Melike Yılmaz, kitap okumanın önemine dikkati çekmek amacıyla programı yaptıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Burada bir saat kitap okuduk. İnsanlar bizi takdir etti. Biz de bizden büyüklere ve küçüklere örnek olmak istedik. İnşallah bu kitap okuma etkinliğimiz sayesinde ilimizde kitap okuyanların sayısı artar. Her hafta sonu düzenleyeceğimiz etkinliğe herkesi davet ediyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Beyoğlu'nda 4 Kişinin Öldüğü Yangınla İlgili Valilikten Açıklama: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tüm Adaylara Talimat: Bana Oy Verdi-Vermedi Diye Ayırmayacaksınız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kitap Okuma Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]