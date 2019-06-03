Siirt'te köy yolunda heyelan
7 dakika önce
Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:45 Kaynak: İHA
'in Eruh
ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi. Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede köy yolları ulaşıma kapandı. Çetinkol köy yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler yolda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan sürücüler yetkililerden yardım istedi. Siirt İl Özel İdaresine ait iş makinaları çalışma başlattı. 2 saat süren çalışma sonucu yol tekrardan ulaşıma açıldı.
(İHA)
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