Son Dakika Haberleri: Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Genel Haber

Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

56 dakika önce

Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralıSİİRT - Siirt'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
SİİRT - Siirt'te minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Aydınlar Caddesi Zevye mezarlığı kavşağında bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Vedat Capkan ile arkadaşı Hamza Özer yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:02 Kaynak: İHA
Siirt, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boran Vadisi sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarla efsane oldu! Yurt dışından bile gelen var Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler Ekrem İmamoğlu'nun 2012 yılında attığı mesaj sosyal medyada gündem oldu! Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 00:58:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te minibüs ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]