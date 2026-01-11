Kurtalan\'da Otomobil Yayaya Çarptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin bir yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtalan ilçesi Yeni Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT