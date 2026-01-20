Siirt'te Yaban Keçileri Görüntülendi

SİİRT'te Doğa Koruma ve Milli Parklar (DMKP) Şefliği ekiplerince, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre 'Hassas' kategorisinde bulunan yaban keçileri görüntülendi.

DMKP 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Siirt DKMP Şefliği ekipleri, IUCN kriterlerine göre 'Hassas' kategorisinde bulunan yaban keçilerini görüntülendi. Görüntülerde, dik kayalıklarda hareket eden yaban keçileri yer aldı. Yaban keçisinin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında koruma altında olduğu vurgulanarak, bu türe zarar verenlere 940 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

