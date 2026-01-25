Siirt'te Yol Açıldı, Hasta Kurtarıldı - Son Dakika
Yerel

Siirt'te Yol Açıldı, Hasta Kurtarıldı

Siirt\'te Yol Açıldı, Hasta Kurtarıldı
25.01.2026 13:30
Şirvan'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde hasta, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki vatandaş, İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Şirvan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Daltepe köyünde ikamet eden Bedrettin Kavit (60), aniden rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 5 saat süren yoğun bir çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından hasta, 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hastanın kurtarılmasının ardından Daltepe köyü sakinleri duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Başta Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya olmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine ve karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyoruz. Yoğun bir çalışmayla köyümüze ulaştılar ve hastamızı sağlık ekiplerine teslim ettiler" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'te Yol Açıldı, Hasta Kurtarıldı - Son Dakika

14:39
