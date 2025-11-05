Siirt'te Zihinsel Engelli Genç Bıçakla Saldırdı - Son Dakika
Siirt'te Zihinsel Engelli Genç Bıçakla Saldırdı

Siirt\'te Zihinsel Engelli Genç Bıçakla Saldırdı
05.11.2025 17:01
Kurtalan'da zihinsel engelli A.E., parkta vatandaşlara bıçakla saldırdı, gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde zihinsel engelli bir genç, elindeki bıçakla vatandaşlara saldırdı.

BIÇAKLA VATANDAŞLARA SALDIRDI

Edinilen bilgilere göre, olay 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. A.E. (25) isimli zihinsel engelli genç, elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara saldırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından A.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

