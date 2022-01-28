Siirt'ten Suriye'ye yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Siirt Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Yolun İyilik Olsun" temasıyla başlatılan yardım kampanyasında toplanacak gıda, giyim ve yakacaklar İdlib'e gönderilecek.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Emniyet Müdürü Hakan Yılmazoğlu ile Güres Caddesinde yardım çadırını ziyaret etti, kampanya hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, İdlib'de yaşayanlar için başlatılan kampanyaya ayni ve nakdi yardımların alındığını söyledi.

Toplum olarak yurt içinde ve dışındaki ihtiyaç sahiplerine her zaman imkanlar dahilinde yardımcı olunmaya çalışıldığını anlatan Hacıbektaşoğlu, "Bu kampanyada da Siirtli hemşerilerin desteklerini bekliyoruz. Kış mevsiminde binlerce insan çocuk, kadın ve yaşlısıyla yaşam mücadelesi veriyor. Bir nebze olsun onların gıda, giyim ve yakacak ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmamız ve onlara ulaştırmamız gerekiyor." diye konuştu.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.