Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı - Son Dakika
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı

16.04.2022 15:14
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askerlerle iftar yaptı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığında askerle iftar yaptı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanlığında askerle iftar yaptı.

Hacıbektaşoğlu, ramazanın bereketini askerlerle aynı sofrada paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Askerlerle sohbet eden Hacıbektaşoğlu, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Allah sizi korusun, ayağınıza taş değmesin." dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt da katıldı.

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Osman Hacıbektaşoğlu, Jandarma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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