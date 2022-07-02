Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi

Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor

02.07.2022 14:42
Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Erkan, devlet desteğiyle 5 dönüm alanda büyükbaş hayvan çiftliği kuruyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçi Veysi Erkan, devlet desteğiyle 5 dönüm alanda büyükbaş hayvan çiftliği kuruyor.

İlçede çiftçilik yapan Erkan, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan aldığı yüzde 50 hibe ile "200 Büyükbaş Süt Sığırcılığı" projesi kapsamında çiftlik kurma çalışmalarına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, beraberinde kurum yetkilileriyle inşaat çalışmaları devam eden çiftlikte incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Demirhan, gazetecilere, tesisin gelecek aylarda faaliyete girmesinin planladığını, üretime yönelik yatırımların desteklendiğini söyledi.

Bakanlığın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe olarak desteklenen 200 büyükbaş hayvan projesinin son aşamaya geldiğini kaydeden Demirhan, tesisin sadece Siirt'in değil, bölgenin de en modern tesisleri arasında yer alacağını belirtti.

Demirhan, şöyle konuştu:

"Burası sadece büyükbaş hayvan yatırımıyla kalmayacak aynı zamanda bölgede yem bitkilerinin gelişimi ve süt açığının karşılanmasına büyük katkı sağlayacak. Şu anda projenin son aşamasıyız. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Çiftçi Erkan ise 12 yıldır üretim yaparak bölgede tarım ve hayvancılığa katkıda bulunduğunu aktardı.

Bölgede örnek gösterilen projenin de son aşamaya geldiğini aktaran Erkan, "İki ay sonra tamamlanacak 200 büyükbaş süt sığırcılığı çiftliği tam kapasiteye ulaştığında günde 5 ton süt üretilecek. Yem depoları, idari bina, gübre çukuru, sağım ünitelerinin yer aldığı proje ilçemize büyük bir katkısı olacak. Öte yandan elde edilen gübreler işleyerek fıstık bahçelerinde kullanılacak." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Çayda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Siirt'te İlk Defa Menengiç Dondurması Üretildi Siirt'te İlk Defa Menengiç Dondurması Üretildi
Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:50:37. #1.13#
SON DAKİKA: Siirtli çiftçi, devlet desteğiyle günlük 5 ton süt üretecek çiftlik kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement