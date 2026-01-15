RUSYA İçişleri Bakanlığı'nın Sıktıvkar kentindeki eğitim merkezinde ses bombasının patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.
Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sıktıvkar kentinde Rusya İçişleri Bakanlığı'nın eğitim merkezinde ses bombasının patladığı bildirildi. Açıklamada, "Olayda 9 kişi yaralandı. Bunlardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılara gerekli tıbbi müdahale yapılıyor. Patlamanın ardından oluşan yoğun duman nedeniyle 200 kişi binadan tahliye edildi" ifadeleri kullanıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Son Dakika › Dünya › Sıktıvkar'da Ses Bombası Patladı: 9 Yaralı - Son Dakika
