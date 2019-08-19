Son Dakika Haberleri: Sıla'dan sezon sonu itirafı!
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Sıla'dan sezon sonu itirafı!

1 saat önce

Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranları ile buluşan Sıla, geleneği bozmayarak yine kapalı gişe bir konsere imza attı.

Sıla'dan sezon sonu itirafı!, System.String[]

MUTLULUK PANKARTINA SELFİELİ TEŞEKKÜR

Yeni şarkısı "Karanfil"le Datçalılara merhaba diyen Sıla, "Datça benim en çok beğendiğim yer, havasını suyunu çok seviyorum. İnanın bütün yaz denize girme fırsatım olmadı. Sadece burada girebildim. Deniz bana iyi geliyor, burada adeta kendimi tuzlara bandım." diyerek bu yaz ilk defa Datça'da denize girdiğini itiraf etti. Sözlerine ; '' Denize bakarken, içindeyken, dağlara ve doğaya bakıp hiçliği daha iyi hissediyor insan. Doğanın ne denli büyük olduğunu ve bunu ne kadar kolay harcadığımızı görüyoruz. Bugün çok kıymetli bir gün. Fazıl Say çok kıymetli bir şey yaparak Kaz Dağları için bir marş bestelemiş. Konserim olmasaydı bende orada olacaktım. Elimizi taşın altına sokmadan hiç bir meseleyi halledemeyiz.'' diyerek devam eden Sıla, yeşile ve doğaya hep birlikte, kol kola vererek sahip çıkmamız gerektiğinin altını çizdi.

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ

Sevilen şarkılarını peş peşe sıralayan başarılı sanatçı, kız arkadaşına evlenme teklifi etmek isteyen genç bir hayranını kırmayıp sahnesine davet etti. "Bu mutlu gününüze bizi de ortak ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi ve bu davranışıyla sevenlerinden büyük alkış aldı.

Seyircisinin yoğun katılımı ve coşkusuyla gerçekleşen konserinin sonlarına doğru ise "MUTLULUK YAŞANIYORSA SENİN SAYENDE" yazılı pankart açan iki hayranını da sahnesinde ağırlayan güzel sanatçı, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Datça, Sıla, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:13 Kaynak: Bültenler
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