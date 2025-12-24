Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 14 fişek ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?