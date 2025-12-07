Silah Kazasında Hayatını Kaybeden Üsteğmen Toprağa Verildi - Son Dakika
Silah Kazasında Hayatını Kaybeden Üsteğmen Toprağa Verildi

07.12.2025 16:20
Muş'ta silah kazası sonucu ölen Üsteğmen Ali Kablan, Çorum'da gözyaşlarıyla defnedildi.

MUŞ'ta makam odasında bakımını yaptığı silahın ateş alması sonucu yaşamını yitiren Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, memleketi Çorum'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında bakımını yaptığı silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi. Üsteğmen Kablan'ın cenazesi, Muş'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a getirildi.

Üsteğmen Ali Kablan için, öğle namazı sonrası Çorum Akşemsettin Camisi'nde tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Üsteğmen Kablan'ın babası Ömer Kablan ve diğer yakınları, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende Ali Kablan'ın eşi Elif Kablan gözyaşlarına hakim olamazken, kızı Asya Kablan ise babasının fotoğrafına sarılıp ağladı. Asya Kablan'ı, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız teselli etmeye çalıştı. Bir çocuk babası olan Üsteğmen Ali Kablan'ın cenazesi, namazın ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA
