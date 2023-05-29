Seçim kutlaması sırasında silahı tutukluk yapınca kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Seçim kutlaması sırasında silahı tutukluk yapınca kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Seçim kutlaması sırasında silahı tutukluk yapınca kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

29.05.2023 09:24

Trabzon'un Sürmene ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini kutlamak isteyen bir kişi silahını ateşlemek isterken silahının tutukluk yapması üzerine kendini vurdu. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hendemoğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yeniay mahallesinde Yakup Hendemoğlu (71), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası kutlama yapmak isterken tutukluk yapan silahı ile kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silahtan çıkan kurşun Hendemoğlu'nun karnından ağır yaralanmasına neden oldu. Evdekiler tarafından önce Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hendemoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • nuri yildiz: Silahla eğlence olmaz..Geri kalmış toplumların ortak eğlencesi budur..Amarikada silahlanma serbest ama seçim sonrası kim silah sıkıyor..İngiltere Fransa vs..Gelişmiş ülkelerde eğlence böyle ....Bizde silahı eğlence aracı gören kişiler sadece kendisine ve çevresine zarar veriyor .Yazık.. Cevap Yaz 35 0 Yayından Kaldır
  • ser. gms: Üzülmedim Cevap Yaz 118 43 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, Sürmene, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seçim kutlaması sırasında silahı tutukluk yapınca kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçim kutlaması sırasında silahı tutukluk yapınca kendini vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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