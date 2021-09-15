Silahla oynanan oyun kanlı bitti! 15 yaşındaki çocuk yanlışlıkla başından vuruldu - Son Dakika

Konya'da kahreden bir olay yaşandı. 15 yaşındaki çocuk, evde silahla oynadığı sırada arkadaşını vurdu. Hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

TABANCA İLE OYNUYORLARDI

Dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçemli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, K.S. ve arkadaşı Yusuf Erkip, evde buldukları tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada K.S.'nin elindeki tabanca bir anda ateş aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Başından vurulan Yusuf Erkip çevredekilerin ihbar üzerine Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf Erkip, gece saatlerinde tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. K.S. ise gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.