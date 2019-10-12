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Silahlı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı, zanlı yangın tüpüyle etkisiz hale getirildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı, zanlı yangın tüpüyle etkisiz hale getirildi.

Ortahisar'da bir kafenin mutfak bölümünde çalışan 40 yaşındaki S.D. isimli kadın, eski eşi olduğu öğrenilen A.Y. tarafından silahla vurularak, yaralandı.

Kafede çalışanlar tarafından yangın tüpüyle etkisiz hale getirilen A.Y. ise kafasından yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılardan S.D. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. S.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kafasından yaralanan A.Y. ise Kaşüstü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kafede, polis ekiplerince olay yeri incelemesi yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Silahlı kavga: 2 yaralı

Ortahisar, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 02:13 Kaynak: AA
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