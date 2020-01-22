Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi Kozalak Sokağı'nda E.D. ile 2 kişi arasında, alacak, borç sorunu yüzünden tartışma çıktı.

Sultanbeyli 'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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