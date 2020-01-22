Silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada bir kişi yaralandı
6 saat önce
Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:10 Kaynak: AA
Sultanbeyli'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi Kozalak Sokağı'nda E.D. ile 2 kişi arasında, alacak, borç sorunu yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda 2 şüphelinin ateş ederek yaraladığı E.D. hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, polisin kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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